Dia de Campo apresenta diversas possibilidades na área de olericultura

A olericultura é a área da horticultura que abrange a exploração de hortaliças e que engloba culturas folhosas, raízes, bulbos, tubérculos, frutos diversos e partes comestíveis de plantas. Uma área com grande potencial que foi explorada no Dia de Campo – Olericultura, que ocorreu no último sábado (18) na Fazenda Escola do Centro Universitário FAG. O evento foi realizado na disciplina de Comunicação e Extensão Rural pelos acadêmicos do 9º período noturno e 7º período integral do curso de Agronomia do Centro Universitário FAG, com a supervisão dos professores, Ana Paula Mourão e Erivan Marreiros.

O Dia de Campo contou com oito estações: cultivo de tomate em vaso, controle de pragas e doenças em hortaliças, hidroponia, cultivo de alface e suas variações, packing house, cultivo protegido e seu manejo, cultivo de morango e embalagens e rastreabilidade.

Acadêmicos e familiares participaram e aprenderam sobre o tema bastante promissor. “Optamos pelo tema para mostrar aos acadêmicos possibilidades de empreender na Agronomia. É possível criar seu próprio negócio sem a necessidade de um grande pedaço de terra”, detalha Ana Paula Mourão.