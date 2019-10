Dia D Contra o Sarampo é neste sábado

Neste sábado (19), pais ou responsáveis devem vacinar as crianças contra o sarampo. Neste Dia D, as unidades de saúde de Cascavel atenderão das 8h às 17h sem fechar para almoço. A exceção é a USF Cataratas, que fica no Núcleo Industrial e ficará aberta somente até as 12h. O único local que não haverá vacina é na UBS Floresta, porque a unidade está fechada para reforma. Nesse caso, a orientação é para que os moradores procurem a unidade mais próxima da residência.

O Dia D deste sábado é para o público-alvo da primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo, que teve início no dia 7 de outubro e segue até o dia 25 deste mês: são crianças de seis meses a cinco anos incompletos (quatro anos, 11 meses e 29 dias).

A coordenadora do Programa Municipal de Imunização, enfermeira Cristina Carnaval, lembra os pais ou responsáveis que as crianças de seis meses a menores de um ano precisam receber a “dose zero” contra o sarampo na campanha e quando completam um ano precisam fazer a dose de rotina; o reforço é feito aos 15 meses.

Segunda etapa

A segunda etapa é destinada a jovens e adultos de 20 a 29 anos que ainda não comprovaram que receberam duas doses da vacina Tríplice Viral ou da vacina contra o sarampo. Essa etapa será de 18 a 30 de novembro, com Dia Nacional de Mobilização no dia 30 de novembro.

Cristina Carnaval reforça que tanto a primeira como a segunda etapas são campanhas seletivas, ou seja, só serão vacinadas as pessoas que não comprovarem a imunização no cartão de vacinação.

Meta em Cascavel

Em Cascavel, a meta é imunizar 16 mil crianças e 55 mil adultos jovens durante a campanha. Como é seletiva, o Programa Municipal de Imunização ainda não dispõe de parciais apuradas, uma vez que o lançamento das doses é feito diretamente no sistema nacional do Ministério da Saúde, o qual divulgará o resultado ao término da campanha, em novembro.

Sala de vacinas

Exclusivamente na sala de vacinas que funcionará na Feira do Produtor neste sábado (19), em frente à Prefeitura de Cascavel, com ônibus da saúde trazido por parceiros da atividade, o Dia D atenderá o público infantil e também adultos de 20 a 29 anos que não tenham recebido a dose da vacina. O atendimento será das 8h às 12h.

“Para adultos, a vacina neste sábado será apenas neste ponto de vacinação”, orienta Cristina Carnaval.