Dez possíveis temas de redação do Enem

Por ter um grande peso no resultado final da prova, a redação é parte importante do Enem. A avaliação é realizada no segundo dia de provas e costuma trazer um tema social importante que esteja em destaque na sociedade. O Enem será nos dias 3 e 10 de novembro de 2019.

Mais que escrever bem, é preciso estar atualizado com os acontecimentos do mundo para ter bom repertório e argumentos. Além disso, no dia da prova, é recomendado começar pela redação, que demanda mais tempo e cabeça fresca.

Temas da redação 2019

Os temas propostos geralmente são de ordem social, científica, política ou cultural, sempre trazendo um assunto pertinente e que precisa ser – ou que já esteja sendo – debatido pela sociedade, tanto nas redes sociais ou veículos de comunicação.

O professor de Atualidades do Ensino Médio do Colégio Marista Maringá, Elton Silva, lista algumas dicas de temas que podem ser cobrados na redação do Enem deste ano. Confira:

Reforma da Previdência

O Poder Executivo apresentou ao Congresso Nacional uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC 287-2016), para fazer a chamada “reforma da previdência”. Essa PEC prevê mudanças radicais para servidores públicos, militares e trabalhadores da iniciativa privada.

Brexit

Brexit é uma abreviação para “British exit” (“saída britânica”, na tradução literal para o português). Esse é o termo mais comumente usado quando se fala sobre a decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia.

O muro do Trump

Um impasse sobre o financiamento do muro prometido pelo presidente Donald Trump para a fronteira dos Estados Unidos com o México resultou na mais longa paralisação já registrada no governo americano. Uma das principais promessas de campanha de Trump, a construção ajudaria, segundo ele, a conter a imigração irregular e o tráfico de drogas vindos do vizinho do sul – mas, não só divide opiniões como enfrenta desafios, como a falta de recursos.

Crise na Venezuela

A atual crise na Venezuela é uma crise socioeconômica e política que a Venezuela tem sofrido desde o final do governo de Hugo Chávez, adentrando o atual governo de Nicolás Maduro. A queda do Produto Interno Bruto (PIB) nacional e per capita entre 2013 e 2017 tem sido mais grave do que a dos Estados Unidos durante a Grande Depressão, ou da Rússia, Cuba e Albânia após a dissolução da União Soviética.

O bom momento das startups

Um startup é uma empresa emergente que tem como objetivo desenvolver ou aprimorar um modelo de negócio, preferencialmente escalável e repetível. É uma empresa recém-criada ainda em fase de desenvolvimento, normalmente de base tecnológica.

Xenofobia

Xenofobia é o medo, aversão ou a profunda antipatia em relação aos estrangeiros, a desconfiança em relação a pessoas estranhas ao meio daquele que as julga ou que vêm de fora do seu País com uma cultura, hábito, raça ou religião diferente.

Onda conservadora no Ocidente

Primeiramente vieram o Brexit e a eleição de Donald Trump. Depois, em 2018, a vitória dos populistas e nacionalistas na Itália e de Jair Bolsonaro no Brasil. Em 2019, os cenários podem se repetir em eleições como a do Parlamento europeu.

Questão indígena no Brasil

Muitas aldeias reivindicam acesso à saúde e educação para melhorar a qualidade de vida dos seus povos. O direito à saúde e à educação são somente alguns temas referentes à população indígena. A demarcação de terras, por exemplo, já gerou vários conflitos. Hoje, a preservação do território e da cultura dos nativos é um dos principais desafios, já que essas áreas de preservação ambiental são exploradas ilegalmente.

Política e fake news

Após analisar por um ano 120 grupos de WhatsApp, pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) descobriram que as mensagens que continham fake News sobre política atingiam muito mais usuários do que as conversas com desinformação sobre outros assuntos. Os autores da pesquisa identificaram, ainda, um aumento significativo nas conversas políticas com dados falsos perto das eleições.

Homofobia no Brasil

Trata-se de um problema presente e constante, havendo estatísticas que sugerem que o Brasil é o País com a maior quantidade de registros de crimes homofóbicos do mundo, seguido pelo México e pelos Estados Unidos. Segundo um estudo, feito pela Universidade de São Paulo (USP) em 2014, sete em cada dez homossexuais brasileiros já sofreram algum tipo de agressão, seja física ou verbal.