Destaque nas artes marciais

O taekwondo e o caratê de Cascavel estiveram em evidência no fim de semana, na seletiva estadual estudantil para o para o Combat Games, competição de artes marciais que realizada em Maringá pela Federação Paranaense do Desporto Escolar e classificatória para a etapa nacional, que será em Palmas, no Tocantins, de 18 a 21 de abril.

Por sua vez, a etapa nacional classificará os campeões para representar o Brasil na etapa mundial, chamada de Combat Games e que será realizada em Budapeste, na Hungria, de 28 de agosto a 4 de setembro.

Campeões em Maringá, a taekwondista Luane Camargo e o carateca Paulo Henrique Castagnaro da Silva se habilitaram a tentar a vaga mundial em Palmas. Luane, aliás, conquistou duas medalhas de ouro em Maringá e trouxe para o Colégio CEEP o troféu de campeão geral no feminino.

Já os taekwondistas Fábio Júnior Santiago, Gabriel Bombarda e Marcos Vinícius Lopes Alves subiram ao pódio, mas não ao lugar mais alto em Maringá, e dependem da ausência dos campeões de suas categorias na etapa nacional para disputarem a competição.

No caratê, quem ficou no “quase” foi Dioni Alves de Carvalho, que voltou de Maringá como vice-campeão e também está entre os reservas do Estado para a delegação que irá ao Tocantins.

O taekwondo cascavelense no Combat Games em Maringá foi comandado pelos mestres Ricardo Zimmer e Eurico Chagas, enquanto o caratê contou com os alunos de Valmir Penteado e a arbitragem de Odair Baltazar da Silva.