Desmanche no Athlético?

Curitiba – Depois do Renan Lodi, o atacante Nikão está cada dia mais perto de sair do Athlético para jogar no futebol dos Emirados Árabes Unidos. O Baniyas Sports aumentou a proposta para contar com o jogador de 26 anos, e a transferência pode ser concretizada durante a semana.

O Baniyas Sports já havia feito uma primeira proposta pelo atacante do Athletico e agora se aproximou do desejado pela diretoria rubro-negra. O camisa 11 do Rubro-Negro também esteve na mira do Vitória de Guimarães, de Portugal, mas as conversas não avançaram.

O atleta de 26 anos está no Athletico desde 2015 e acumula 190 jogos com a camisa rubro-negra e 21 gols marcados. Seu contrato com o clube é válido até dezembro de 2021.