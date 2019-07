Descubra quais ervas podem te ajudar a pegar no sono

A insônia afeta cerca de 10% da população mundial e pode ser controlada com a adoção de um hábito simples: o consumo diário de ervas para insônia.

As ervas para insônia e flores, por exemplo, devem ser colocadas anteriormente no fundo da xícara, para então receberem a água, que não deve atingir o ponto de fervura. Apesar desse detalhe parecer pouco significante, ele é fundamental para não alterar as propriedades medicinais das ervas para a insônia.Além disso, o tempo de descanso da infusão deve ser maior, cerca de 15 minutos.

Veja quais são as mais indicadas para normalizar o seu sono:

Camomila: A camomila está entre as ervas para insônia mais conhecidas, exatamente por seu efeito relaxante. Para prepará-la, faça uma infusão com 5g da erva e tome meia hora antes de dormir. A infusão também pode ser feita com as flores da camomila. Além desse efeito relaxante, ela ajuda ainda na função digestiva.

Passiflora: Derivada de um tipo de maracujá originário do México a passiflora tem propriedades antidepressivas e relaxantes. Para consumi-la, faça uma infusão com uma quantidade equivalente a uma colher de sopa e tome meia hora antes de dormir. Ela pode ser utilizada em tratamentos prolongados.

Erva-cidreira: Uma das ervas para insônia mais conhecidas, a erva-cidreira também é fácil de ser encontrada, pode ainda ser plantada em vasos ou jardins, preparada com folhas verdes ou secas. Calcule uma quantidade equivalente a 5g quando for fazer a infusão. Entretanto, se quiser potencializar suas propriedades ainda mais, dobre ou triplique a quantidade e prepare-se para uma noite de sono sem interrupção.

Melissa: A melissa é uma das ervas para insônia mais potentes, além disso é um ótimo tranquilizante. Faça uma com uma colher de sopa de melissa, deixe repousar quinze minutos e beba antes de dormir.

Menta e hortelã: Da mesma família, essas duas ervas para a insônia, além de ajudarem a dormir melhor, também são importantes no tratamento da depressão, para diminuir palpitações ou taquicardia e para problemas digestivos. Faça uma infusão com 5g de cada ou com uma mistura das duas e tome logo antes de deitar.

Se após o tratamento com as ervas para insônia, a falta de sono ainda persistir, é importante consultar um especialista. A dificuldade para dormir pode também ser provocada por problemas hormonais ou neurológicos que, nesse caso, necessitam de um tratamento clinicamente orientado, embasado em medicamentos farmacológicos.