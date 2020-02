Descubra como afastar as energias negativas da sua vida

Energia é algo que não conseguimos explicar, não se materializa, mas tem forte impacto em nossas vidas. Algumas pessoas, mais que outras, percebem a energia ao entrar em um local ou ao falar com determinada pessoa, por isso existem formas de afastar as energias negativas.

Aliar o banho diário a sal grosso é uma forma fácil e eficiente de afastar as energias ruins de nossa vida.

Para fazer é muito fácil, basta tomar o banho normal e depois completar com um litro de água com uma colher de sal. A solução é recomendada para eliminar as toxinas e o excesso de energia pesada que você possa ter adquirido durante o dia. Esse banho deve ser feito uma vez por mês para melhores resultados.

O ideal é que se faça na sequência um banho de açúcar e canela para repor as energias boas que foram retiradas com o sal, pois o sal remove toda a energia eliminando inclusive as energias boas. Por isso, não é ideal que se faça ele sozinho, após o sal sempre é preciso repor a energia boa perdida com o doce.

Para repor as energias você pode utilizar a canela para a sorte e o açúcar para a prosperidade. Para fazer o banho você deve ferver uma madeira de canela pau e uma colher de açúcar num litro de água, esperar esfriar derramar do pescoço para baixo após o banho de sal. Se puder deixe secar naturalmente, o aroma da canela vai penetrar na sua pele.