Dermato em Estética: Pós traz tendências do mercado

O curso de pós-graduação em Dermato em Estética da Universidade Paranaense – Unipar, Unidade de Toledo, está com as inscrições abertas. Os interessados podem se inscrever no site da Unipar. O número de vagas é limitado.

“A estética está em amplo crescimento no mercado, desenvolvendo novas técnicas para o aperfeiçoamento corporal e facial. E a nossa pós-graduação introduz os alunos a essas novas técnicas, preparando-os para as demandas desse mercado de trabalho que está sempre em mutação”, enfatizou a coordenadora da especialização, professora Ariane Braniz.

Todos com excelente nível de conhecimento, uma doutora, oito mestres e sete especialistas compõem o corpo docente. Os encontros devem acontecer em regime quinzenal, nas sextas-feiras e aos sábados.

“Preparar o profissional para o uso correto das técnicas, produtos e equipamentos nos tratamentos estéticos, bem como capacitá-los para as inovações tecnológicas, proporcionando conhecimento sólido e sistêmico para a aplicação e realidade do segmento são os principais objetivos dessa pós”, ressaltou a coordenadora.

Ex-alunos da instituição formados em 2018 ganham 20% de desconto nas mensalidades do curso.

Programa de Fidelização – Descontos

Ex-alunos da Unipar e de outras instituições de ensino e integrantes das Forças de Segurança ganham descontos nas mensalidades. Descontos se aplicam somente se as parcelas forem pagas até a data do vencimento; não é concedido aos cursos com número de vagas inferior a 15.

Mais informações no site, no link da pós-graduação, ou pelo telefone (45) 3277-8500 – ramal 258.