Depen e PM Flagram mulher e adolescente arremessando droga na Cadeia Pública

Os policiais militares estavam fazendo patrulhamento próximo à unidade prisional, quando os dois envolvidos os avistaram e dispensaram objetos no chão. “Eles abordaram a mulher e o menor e, junto com os dois, localizaram dois celulares, um carregador e uma embalagem com 0,6 gramas de maconha”, afirmou o coordenador regional de Francisco Beltrão, Marcos Andrade.

Diante disso, os agentes do Depen verificaram as imagens das câmeras de monitoramento e perceberam que os jovens tinham estado nas proximidades do muro da Cadeia Pública. “Assim, eles fizeram buscas no solário e encontraram duas sacolas plásticas com o fumo e a maconha”, contou Andrade.

Com isso, os dois envolvidos no crime e os objetos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Pato Branco, onde foi constato que o menor já havia sido apreendido anteriormente pelo mesmo motivo, em Francisco Beltrão.