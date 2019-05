Departamento de Cultura do COB apresenta “Projeto Transforma” nesta terça-feira, em Cascavel

Equipe do Departamento de Cultura do COB (Comitê Olímpico do Brasil) apresenta nesta terça-feira (28), às 14h, na Sala de Reuniões no terceiro piso da Prefeitura de Cascavel o “Projeto Transforma”, à Fundação de Esporte e Cultura, Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, Secretaria Municipal de Educação e Núcleo Regional de Educação.

O “Transforma” é o programa de promoção dos Valores Olímpicos do COB, que contribui para a formação integral do ser humano. O programa tem dois pilares: cursos e ações.

Cursos

Esta formação acontece através da disponibilidade de dois cursos “O Valores Olímpicos para a Vida”, o VOV, e o “Curso de Iniciação Esportiva e Valores Olímpicos”, o CIEVO. O curso VOV é destinado a todo corpo docente do fundamental 1, 2 e de todas as disciplinas. Já o VOV apresenta o Movimento Olímpico e seu elo com o processo educacional, além de propor uma relação dos Valores Olímpicos, que são amizade, excelência e respeito com habilidades socioemocionais, em consonância com as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, o BNCC – documento do Ministério da Educação que norteia os currículos de todo o sistema de ensino nacional, e também contempla o desenvolvimento de novas habilidades por parte dos docentes.

Para participar, os educadores serão cadastrados na plataforma Transforma, onde terão acesso e todo o suporte necessário ao longo do curso, como esclarecimento de dúvidas sobre conteúdo e suporte técnico.

O Curso CIEVO é destinado aos professores de Educação Física do fundamental 1 e 2.

Tem como objetivo oferecer um ambiente de práticas esportivas: Planejadas de acordo com as necessidades e potencialidades das crianças; Diversificadas, lúdicas e prazerosas.

Ações

As ações do Transforma são as das mais variadas e customizadas buscando sempre atender a realidade do lugar em que estamos. São ações tanto para o corpo docente quanto para o discente, a prática sempre vai estar ligada ao que esta sendo visto no conteúdo do curso, com o objetivo de vivenciar os Valores Olímpicos.