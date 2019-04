Saúde registra o primeiro caso de morte por Dengue este ano em Cascavel

A Secretaria Municipal de Saúde informou que recebeu na manhã dessa sexta-feira (5) a confirmação da Secretaria de Estado da Saúde de um óbito por dengue no Município de Cascavel. Trata-se de paciente do sexo feminino, de 80 anos, moradora do Bairro Alto Alegre, atendida em hospital privado da cidade. A paciente apresentou os primeiros sintomas na primeira quinzena de março e teve piora do quadro durante o internamento. O óbito ocorreu no dia 30 de março. Trata-se de um caso de dengue autóctone (contraído no próprio Município).

A Divisão de Vigilância Epidemiológica foi informada do óbito no dia 2 de abril e, com base na notificação do hospital e nos resultados de exames, junto com a 10ª Regional de Saúde, solicitou parecer do nível central da Sesa para confirmação do óbito por dengue, o que ocorreu somente nesta manhã (5).

“A Secretaria de Saúde reforça a importância da participação de todos no combate ao vetor transmissor da dengue, para que possamos evitar um maior número de pessoas doentes. É importante eliminar todo e qualquer tipo de foco e criadouro do Aedes aegypti”, alerta a diretora da Vigilância em Saúde, Beatriz Tambosi.

Sinais e sintomas da doença

Os sinais e sintomas característicos da dengue são febre alta, dor no corpo, dor de cabeça e dor atrás dos olhos. Os casos suspeitos e os positivos devem ficar atentos aos sinais de alarme da doença: pressão baixa, dor abdominal, náuseas, vômitos, tontura, sangramento gengival/nasal, taquicardia e alteração de exames laboratoriais. Por isso, é importância procurar atendimento de saúde em caso de alguns desses sintomas.

Medidas simples podem evitar a dengue

Com medidas simples, como acondicionar corretamente os resíduos sólidos (lixo), pode-se evitar a doença. Garrafas devem ser armazenadas de boca para baixo em local coberto, assim como os pneus devem ser deixados em local coberto até devolução no local de compra (política reversa); pratos e vasilhas de alimentos dos animais domésticos devem lavados com água e sabão semanalmente; colocar areia nos pratos dos vasos de plantas; manter piscinas sempre limpas mesmo quando estão sem uso (importante higienização com cloro e filtração periódica); manter calhas livre de sujidades; manter reservatórios de água sempre bem vedados estão entre as ações rotineiras que contribuem para eliminar o mosquito transmissor.

DADOS DENGUE

Tabela 1: Casos notificados de Dengue, Zika Vírus e Febre Chikungunya, residentes em Cascavel, 31/07/2018 A 02/04/2019 (semana epidemiológica 31/2018 a 14/2019):

DENGUE ZIKA CHIKUNGUNYA NOTIFICADOS (suspeitos) 856 55 70 AUTÓCTONES ATRIBUÍDOS 127 01 00 00 00 00 IMPORTADOS 02 00 00 DESCARTADOS 194 34 34 INCONCLUSIVOS Aguard. resultado 05 527 01 20 00 36

Fonte: Sinan_on line/SMS/DVIEP 07

Bairros com casos positivos de dengue: 130 casos.