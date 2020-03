Dengue e “Carnaval” lotam UPAs e hospitais

Reportagem: Cláudia Neis

Cascavel – O aumento de casos de dengue tem sobrecarregado as UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento) de Cascavel, já lotadas devido à grande quantidade de pacientes ortopédicos do período do Carnaval que estão à espera de leitos hospitalares. “Na UPA Brasília, aumentou em 50 pacientes a média diária (6,3%), já na UPA Veneza são 30 a mais por dia. Na UPA Tancredo, nesta quarta-feira, tínhamos 16 pacientes ortopédicos clicados esperando transferência”, explica o secretário de Saúde, Thiago Stefanello.

Nessa quarta, duas vezes o Siate teve dificuldades para encaminhar pacientes para a UPA Tancredo devido à falta de macas.

O secretário reforça que nenhum dos casos que aguardam transferência está sob risco iminente de morte ou precisando de UTI.

A situação nas UPAs é reflexo do que ocorre nos hospitais conveniados ao SUS, revela o diretor da 10ª Regional de Saúde, João Gabriel Avanci. “Os hospitais estão cheios. Ainda não conseguimos aliviar a pressão do Carnaval, quando a demanda de pacientes aumentou muito por conta de acidentes e outras ocorrências, o que deixou os hospitais cheios. Mas é preciso esclarecer que esses pacientes que aguardam na UPA já passaram por avaliação do médico e não correm risco de morte”, acrescenta.

Já com relação à dengue, ele explica que muitos casos são de pacientes que ficam em observação e não necessitam de internação hospitalar.

João acredita que a situação se normalize até o fim desta semana e que o fluxo de ortopedia também possa voltar a ser realizado com a agilidade prevista.

Casos de engue

O diretor da 10ª Regional, João Gabriel Avanci, informou que os dez leitos destinados para tratamento de dengue no Hospital Salete estão todos ocupados. No início da noite de ontem, três pacientes tiveram alta e logo foi autorizada a transferência de quem estava na UPA. Um paciente com quadro mais grave da doença foi encaminhado ao HU e um quinto paciente deve ser encaminhado nesta quinta-feira (5), assim que houver vaga no Salete.