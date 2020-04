Dengue: Casos aumentam 30% e chegam a 1.821 confirmações

A epidemia de dengue é uma realidade em Cascavel. Dia após dia, os números de casos confirmados da doença aumentam significativamente. O Município e a população têm perdido vergonhosamente. Porém, é possível contornar o cenário, a estratégia é simples e todo mundo já sabe na ponta da língua: eliminar criadouros do mosquito.

Na semana passada para esta houve um aumento de 30% nos casos confirmados, antes eram 1.396 e agora o Município chega a marca de 1.821 confirmações da doença. Os dados são do novo Boletim Epidemiológico da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), referente ao período de julho de 2019 até esta terça-feira (14).

Além disso, os casos podem aumentar ainda mais, uma vez que 1.936 pessoas estão aguardando o exame. Outros 1.598 casos foram descartados. Ao todo, são 5.355 notificações no Município.

O Município já tem duas mortes confirmadas e uma considerada suspeita, essa ainda está em análise. As vítimas fatais confirmadas são: uma paciente de 60 anos e homem de 81 anos.

O caso em investigação, por sua vez, é de um jovem de 21 anos. O Boletim Epidemiológico reforça um apelo especial à região Norte. Isso porque os bairros com mais incidência de dengue são de lá: Interlagos, Brasmadeira e Brasília, respectivamente, com 248, 232 e 106 casos confirmados de dengue. Ou seja, os cidadãos precisam se mobilizar para limpar os quintais e eliminar criadouros.

CALL CENTER – SINTOMAS DE DENGUE: Acione o Call Center 3096-9090 e digite a opção número 3. O ramal é destinado para orientações em relação aos sintomas da dengue. As queixas para a doença são: dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor nas articulações, febre, manchas e coceira na pele, náuseas e dor abdominal. Os casos são notificados e, se necessário, encaminhados a uma unidade de saúde.