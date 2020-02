Dengue: Cascavel tem alto risco para epidemia

O mutirão dos agentes de Endemias com apoio do Exército Brasileiro, da Secretaria de Meio Ambiente, do Território Cidadão e de outros órgãos, iniciado dia 27 de janeiro, já percorreu mais de 23,4 mil residências até a terça-feira (4), em Cascavel. Eles passaram pelos Bairros Morumbi, São Cristóvão, Parque Verde, Aclimação e Tropical. Agora foram iniciadas ações no Jardim Padovani e no Santa Felicidade. O cronograma prevê que os próximos bairros serão Santa Cruz, Santo Onofre e Jardim Palmeiras.

Um dos empecilhos é a quantidade de casas fechadas. A recomendação é que as pessoas façam o agendamento no fim de tarde e no fim de semana. Só não é possível de noite, pois no escuro fica difícil a inspeção.

Conforme o último boletim epidemiológico do Estado, Cascavel tem 652 casos notificados, dos quais 355 foram descartados, 264 estão em análise e 43 foram confirmados de dengue.

Esse quadro coloca o Município numa posição preocupante, com alto risco para epidemia, considerando o índice de infestação de 5,2% do LirAa (Levantamento de índice Rápido Amostral por Aedes aegypti) e as condições climáticas.

Dados do mutirão

27/01 a 1º/02

16.876 casas visitadas/inspecionadas

Sendo:

11.506 abertas

5.371 fechadas

233 amostras de larvas coletadas

127 notificações emitidas

No sábado foi realizada ação de retorno em residências notificadas e em residências que fizeram agendamento via telefone para inspeção

76 casas inspecionadas pós- agendamento

40 retornos de notificações

Dias 3 e 4/02

6.531 casas visitadas/inspecionadas

4.063 casas abertas

2.468 casas fechadas

92 amostras de larvas coletadas

52 notificações emitidas