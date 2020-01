Dengue acelera no fim do ano com 100 novos casos por dia

Paraná em alerta: Casos de dengue crescem 62% em três semanas

Reportagem: Cláudia Neis

Foz do Iguaçu – O primeiro boletim da dengue deste ano mostra o avanço da doença no Paraná. Desde 1º de agosto, o Estado já confirmou 5.343 casos da doença, aumento de 62,25% em relação ao último boletim de 2019, divulgado dia 17 de dezembro, quando havia 3.293. Foram registrados 2.050 confirmações em apenas 20 dias, uma média de 100 novos casos por dia.

A situação de epidemia vai se confirmando, com o crescimento de 4.041% sobre o período anterior. No dia 5 de janeiro de 2019 o Paraná tinha apenas 129 casos de dengue confirmados.

De acordo com a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), há casos confirmados em 160 municípios (40% do Estado) e notificações da doença em 274 cidades. No total, são 23.141 notificações no Paraná, 39,44% a mais que no boletim anterior. Já em relação a 2019, o número é quase cinco vezes o registrado (4.923 notificações).

Diante dos números, o secretário de Saúde do Estado, Beto Preto, reforçou mais uma vez o alerta e pediu a colaboração da população: “Estamos em alerta total no Estado, apoiando as ações de combate realizadas pelos municípios e orientando a população por meio de campanha de prevenção destacando que a dengue mata e que é preciso uma mudança de atitude no que diz respeito aos cuidados nos nossos domicílios, eliminando os criadouros do mosquito que transmite a dengue. Vale repetir sempre que cerca de 80% dos criadouros estão nas casas, nos quintais e nos ambientes internos, por isso é necessário uma verificação semanal. É um dever como cidadão”, afirma o secretário.

O secretário esteve em Florestópolis recentemente para acompanhar as ações de mobilização e combate à dengue. Na cidade estão acontecendo arrastões para remoção de criadouros, remoção de lixo nas encostas e terrenos baldios, capacitação de profissionais que atuam na Vigilância, orientação à população, busca ativa por pessoas notificadas com dengue, além de acompanhamento de pacientes com suspeita da doença. “A estratégia é intensificar os mutirões de limpeza e a verificação de possíveis criadouros do mosquito com a participação da comunidade e órgãos públicos”, salientou o secretário.

Números do oeste

Os números de casos registrados nas Regionais de Saúde da região oeste do Estado seguem a tendência estadual. Dentre as três regionais, a 20ª, de Toledo, é que registrou maior crescimento no fim do ano: foram 56 casos a mais em 20 dias, aumento de 254,54%, totalizando agora 78 confirmações da doença. Na comparação com o mesmo período de 2019, o aumento é de 1.460%, passando de 5 para 78 confirmações.

Na 9ª Regional, de Foz do Iguaçu, o acréscimo foi de 25,65% em 20 dias, passando de 152 para 191 confirmações. Em relação a 2019, o aumento é de 582,14%, passando de 28 para 191.

Já na 10ª Regional de Cascavel o aumento foi de sete casos, 14,28%, passando de 49 para 56. Em comparação com 2019 o crescimento chega a 1.766,6%, passando de três para 56 casos.

Mortes

Desde agosto de 2019 foram confirmadas duas mortes por dengue no Estado, os dois casos em Nova Cantu. Os óbitos aconteceram no fim do ano passado, o primeiro no dia 17 de novembro, de Cristiane dos Santos Machado, de 31 anos; e a segunda vítima morreu no dia 5 de dezembro, o servidor público municipal Alberto Viczmiszin, 26 anos. Os dois estavam internados em hospitais de Campo Mourão.

Epidemia

Hoje já são 15 municípios paranaenses em situação de epidemia: Juranda, Peabiru, Diamante do Norte e Guairaçá entraram neste mês para a relação; Nova Cantu, Quinta do Sol, Inajá, Santa Isabel do Ivaí, Ângulo, Colorado, Doutor Camargo, Floraí, Paranacity, Uniflor e Florestópolis já estavam na relação e seguem em epidemia. As cidades estão localizadas nas regiões de Campo Mourão, Paranavaí, Maringá e Londrina.

Os municípios com maior número de casos confirmados são Santa Isabel do Ivaí, na região noroeste, com 746 casos; Nova Cantu, na região centro-oeste, com 540 casos; Inajá, também no noroeste, com 504 casos; Paranavaí, no noroeste, com 429 casos; e Quinta do Sol, no centro-oeste, com 368.

Reunião do Comitê

O Comitê Intersetorial de Controle da Dengue no Estado do Paraná, instituído no dia 18 de dezembro pelo governador Ratinho Junior, fará a a primeira reunião nesta quinta-feira (9).

O Comitê, coordenado pela Secretaria da Saúde, é formado por representantes de órgãos e secretariais do governo do Estado e tem o objetivo de implementar ações de mobilização para a intensificação do combate à dengue.

Agentes começam ano com vistoria em 1.800 residências

Toledo – A equipe de Combate de Endemias de Toledo retoma suas atividades para 2020 com o 1º LirAa (Levantamento Rápido do Índice de Infestação pelo Aedes aegypti). Ao todo, 1.800 residências do Município serão vistoriadas até esta quarta-feira (8).

Os agentes lembram a comunidade que os criadouros são de fácil remoção, mas o trabalho para que as larvas não se proliferem continua, basta atenção por parte da população para não deixar água parada ou caixas de água destampadas, informou o coordenador de Combate às Endemias, Selídio José Schmitt.

Neste ano, a preocupação das autoridades é para o aumento do índice de infestação no Município e em toda a região. Nenhum caso suspeito de dengue foi confirmado até o momento, porém os cuidados devem ser redobrados nesta época do ano.

No fim de 2019, o índice geral do Município fechou em “baixo risco”, com 0,8% de infestação.