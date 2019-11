Deltan Dalagnol realiza palestra em comemoração aos 50 anos do 6º BPM

Nesta terça-feira (26) e quarta-feira (27), será realizado um ciclo de palestras em comemoração aos 50 anos do 6º BPM (Batalhão de Polícia Militar) de Cascavel. A programação que começa às 19h no Auditório do Centro Universitário FAG.

O palestrante que abre o evento nesta terça-feira (26) será o Procurador da República, Deltan Dallagnol. Na sequência, o palestrante será o Juiz de Direito Dr. Sergio Bernardinetti.

As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas AQUI.

Confira abaixo a programação completa: