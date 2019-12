Decoração natalina encanta cascavelenses

Reportagem: Milena Lemes

Quem passa pela Avenida Brasil e pelo Lago Municipal de Cascavel se encanta com a decoração natalina que tomou conta dos dois espaços. O vendedor Wesley Eduardo dos Santos passa todas as noites pelo Centro, vendendo balas, e elogia a estrutura: “Este ano a decoração ficou muito diferente dos anos anteriores. Em algumas noites eu trago meu filho de um ano junto e ele fica fascinado com as luzes”.

A professora Marcela da Silva conta que ainda não conseguiu ver a decoração à noite, mas está ansiosa. “Olhando durante o dia as estruturas estão muito bonitas e diferentes do ano passado, mas eu pretendo visitar o Centro à noite na próxima semana, porque já estarei de férias”.

O ponto alto da decoração na Avenida Brasil está próximo da Catedral Nossa Senhora Aparecida, onde foi instalada a casinha do Papai Noel e decorações diferentes, como um balão e uma caixa de presentes.

O Natal para Todos completa o espetáculo. Todas as noites, até o dia 23 de dezembro, ocorrem apresentações culturais em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida. Hoje a primeira apresentação será às 19h30 com o Coral Municipal de Cascavel, às 20h a Banda Musical Connection Cascavel sobe ao palco e, para fechar a noite, às 20h30, a Orquestra de Flauta Doce Cultura em Ação se apresenta.

Comércio aberto

Desde o início da semana as lojas da região central estão atendendo até mais tarde. A vendedora de roupas Gabriela Peruzzo conta que viu o movimento da loja crescer. “Nós ficamos abertos até as 20h e nessas duas horas a mais de atendimento vêm muitos clientes”.

As guloseimas também têm grande procura: “Nós trabalhamos com metas diárias aqui. Para esta semana, a meta era R$ 8 mil por dia, mas as vendas estão ultrapassando R$ 12 mil por dia”, conta o vendedor Rian Guimarães, que trabalha em uma loja de chocolates.

Então atenção para os horários: nesta sexta-feira (13), as lojas ficam abertas das 9h às 20h e amanhã, sábado, das 9h às 18h. Na próxima semana, de segunda a sexta-feira, o atendimento será das 9h às 22h, no sábado (21) as lojas ficarão abertas das 9h às 18h e, no domingo (22), das 9h às 17h. Na segunda dia 23 o atendimento será das 9h às 22h e, na véspera de Natal, o atendimento será das 9h às 18h.