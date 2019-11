Decoração natalina começa a tomar forma em Marechal Rondon

Os rondonenses que passam pela praça em frente à Igreja Católica já observam que a decoração de Natal começa a tomar forma. No local está sendo instalada a Praça do Papai Noel. Já a decoração de luzes em ruas, avenidas e lago municipal já está praticamente pronta e serão acionadas no domingo (24).

A programação deste ano do III Natal Encantado de Marechal Cândido Rondon também promete. Com o tema “Estrela Guia”, serão duas noites com atrações artísticas, além de um dia de muitas brincadeiras para as crianças.

DOMINGO (24)

Neste domingo (24), na Praça do Papai Noel, haverá diversas atrações musicais, entre elas:

20h – Orquestra de Sopros de Marechal Rondon;

20h – Acionamento das luzes da cidade e da Praça do Natal;

20h15 – Benção;

20h30 – Orquestra dos alunos de violão, gaita e flautas;

20h45 – Cantata Cursilho;

21h15 – Chegada do Papai Noel e neve artificial.

08 DE DEZEMBRO

Já no dia 08 de dezembro, também em um domingo, o palco cultural estará concentrado com encenações natalinas e desfile de lanternas. Confira a programação:

20h – Teatro, circo, desfile da noite das lanternas, além de grupos folclóricos, balé e coral;

21h15 – Presença do Papai Noel e neve artificial.

TODOS OS DIAS

Entre os dias 11 e 23 de dezembro, sempre a partir das 20h30, na praça da Igreja Católica, haverá a presença do Papai Noel e de neve artificial para as crianças se divertirem.

BRINCANDO NO NATAL

No dia 14 de dezembro, sábado, a Praça do Papai Noel contará com uma programação especial para as crianças, que ainda está sendo ajustada. Entre as atrações já definidas, estão os brinquedos infláveis diversos e a distribuição de doces. A ação será das 9h às 12h e das 14h às 17h.