Decisão da Stock Car tem todos contra Daniel Serra

A Stock Car finaliza neste domingo, em Interlagos, uma temporada histórica. No ano em que completou quatro décadas de atividade no automobilismo brasileiro, a Stock chega à Grande Final com seis pilotos na briga matemática pelo título – e cada um com sua história para contar.

Apesar de não dominar como nos dois últimos anos, Daniel Serra ainda é o cara a ser batido. Em um ano de ouro, o piloto da Eurofarma RC fez o uso máximo de sua maturidade nas pistas para chegar ao Templo do esporte a motor nacional dependendo apenas dele para ser campeão: um quinto lugar basta.

No entanto, facilidade não é uma característica das corridas da Stock Car – ainda mais em uma corrida única valendo pontos dobrados e contra concorrentes tão fortes quanto: Ricardo Maurício, seu companheiro de equipe; Thiago Camilo, piloto com mais poles e vitórias no ano; Rubens Barrichello, que nunca pode ser descartado; Julio Campos, que luta por uma vaga em 2020 após perder o patrocinador; e Felipe Fraga, que vem sendo um dos nomes a ser batido nesta segunda metade de temporada.

Números da atual temporada

Daniel Serra

Vitórias: 1

Poles: 0

Pódios: 8

Thiago Camilo

Vitórias: 5

Poles: 6

Pódios: 6

Ricardo Maurício

Vitórias: 3

Pódios: 8

Poles: 1

Rubens Barrichello

Vitórias: 4

Pódios: 6

Poles: 0

Julio Campos

Vitórias: 1

Pódios: 4

Poles: 1

Felipe Fraga

Vitórias: 3

Pódios: 0

Poles: 0