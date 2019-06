Custo da cesta básica recua

Segundo dados do projeto de extensão “Determinação Mensal do custo de Cesta Básica de alimentação em Cascavel” da Unioeste, em maio o valor da cesta básica individual de alimentos em Cascavel sofreu redução de 5,69% na comparação a abril: o gasto mensal para um indivíduo adquirir todos os produtos constantes da cesta passou de R$ 388,72 para R$ 366,59.

Dos 13 produtos pesquisados em Cascavel, nove apresentaram queda de preços. Os itens que registraram maior variação negativa foram: feijão preto (-17,84%), tomate (-15,90%), batata (-13,66%) e banana (-13,19%).

O feijão seguiu tendência nacional de queda, tendo seu preço médio diminuído em 16 capitais. A redução dos preços de tomate, batata e banana foi influenciada por fatores climáticos, que contribuíram para o aumento da oferta desses produtos.

Por outro lado, o preço do leite subiu 7,91% dado ao baixo estoque nas indústrias e à redução da oferta no campo. O preço do café apresentou pequena variação positiva.

A queda de 5,69% no valor da cesta básica individual refletiu na mesma proporção no valor da cesta básica familiar. Em maio, o valor da cesta básica familiar de alimentos caiu de R$ 1.166,15 para R$ 1.099,17 e, assim, o salário mínimo estimado para a compra de alimentos e demais despesas básicas (habitação, vestuário e transporte) para uma família de quatro pessoas em Cascavel caiu de R$ 3.265,60 em abril para R$ 3.079,72 em maio.