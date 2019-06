Cursos para alunos do ensino médio iniciam em julho

A Universidade Paranaense – Unipar tem projeto novo para os alunos do ensino médio, são os cursos livres, ofertados para atender o interesse de qualificação em diversas áreas profissionais. Jovem, o seu diferencial para se destacar no mercado de trabalho está na Unipar. São duas opções: decoração de ambientes e auxiliar de laboratório clínico.

Serão 80h de estudos presenciais. O foco é atender a demanda de alunos do ensino médio da rede pública e privada, inclusive da educação de jovens e adultos. Também podem se inscrever estudantes de cursos de graduação interessados nas carreiras em questão.

Os cursos estão previstos para iniciar no dia 27/7, com investimento que cabe no seu bolso. As aulas acontecerão aos sábados, em regime quinzenal, pela manhã, das 8h às 12h e à tarde, das 13h às 17h.

Garanta sua vaga. As inscrições seguem até o dia 22 de julho e podem ser feitas online, no link: http://pos.unipar.br/cursos-livres/cascavel. Encontre mais informações (disciplinas, professores, investimentos) também nesse endereço eletrônico ou pelo telefone (45) 3321-1300, setor da pós-graduação.