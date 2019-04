Cursos da Unila obtêm notas 4 e 5 em avaliação do MEC

Sete cursos da Unila foram avaliados, entre o fim de março e o início de abril, por comissões do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), órgão vinculado ao MEC (Ministério da Educação). Os cursos de Biotecnologia, Geografia Licenciatura e História Licenciatura obtiveram o conceito 5, ou seja, “excelente”. Já os cursos de Engenharia Química, Letras – Espanhol e Português como Línguas Estrangeiras, Filosofia e Matemática obtiveram nota 4, que equivale a “muito bom”.

Na visão do pró-reitor de Graduação da Unila, Lúcio Flávio Gross Freitas, “a avaliação dos cursos feita pelo Inep/MEC é, na verdade, o retrato de como esses cursos vêm respondendo às expectativas e finalidades”.

Com essas novas avaliações, chega a 23 o número de cursos de graduação da Unila já avaliados (de um total de 29). “Destes, 22 têm notas entre 4 e 5 (muito bom e excelente), o que é um resultado extremamente positivo, mostrando que, sim, os cursos têm atendido à sua finalidade social, com impacto direto não apenas na questão local, mas também regional e internacional, que é o foco da nossa universidade”, salienta.

Como funciona a avaliação

O Inep é o órgão responsável pelo sistema de avaliação de cursos superiores no País, produzindo indicadores e um sistema de informações que subsidia o processo de regulamentação, exercido pelo MEC, e garante a transparência dos dados sobre qualidade da educação superior a toda sociedade.

Os instrumentos que dão base à produção de indicadores de qualidade e aos processos de avaliação de cursos desenvolvidos pelo Inep são o Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) e as avaliações in loco realizadas pelas comissões de especialistas – como esta realizada na Unila recentemente.

No âmbito do Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior) e da regulação dos cursos de graduação no País, prevê-se que os cursos sejam avaliados periodicamente. Assim, os cursos de educação superior passam por três tipos de avaliação: para autorização, para reconhecimento e para renovação de reconhecimento.

O pró-reitor Lúcio Gross explica que “esta [pela qual estes sete cursos passaram] é a avaliação de reconhecimento. É a primeira das que um curso [após implementado] passa durante a sua vida. É apenas uma das avaliações que atestam a qualidade da universidade”.

Assim, cada curso é avaliado separadamente, em datas específicas. Na visita, que dura dois dias, os avaliadores analisam todas as documentações relativas ao curso, fazem visitas nas instalações da universidade e se reúnem com a Comissão Própria de Avaliação, com o Núcleo Docente Estruturante, com o Colegiado de Curso e com os corpos discente e docente. Apenas após reunir as informações sobre todos esses elementos, os avaliadores concluem o trabalho e atribuem a nota. O conceito final é composto pela média entre as notas das seguintes dimensões: Organização Didático-Pedagógica, Corpo Docente e Tutorial e Infraestrutura.