Curso de formação aos guardas

O apoio do Estado para o curso de formação dos guardas municipais de Cascavel foi confirmado ontem pelo governador Ratinho Júnior, que assinou o convênio que garante o curso de formação dos novos GMs, por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública. As aulas serão realizadas no 6º Batalhão de Polícia Militar de Cascavel.

A expectativa é de que aulas dos novos servidores-alunos comecem no dia 8 de abril aos 74 candidatos aprovados e que aguardam há meses pelo curso. A previsão de publicação do edital de convocação dos aprovados é para 26 de março.