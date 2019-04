Curso de Estética e Cosmética obtém conceito máximo no MEC

O curso de Estética e Cosmética da Universidade Paranaense – Unipar, Unidade de Cascavel, tem dois grandes motivos para comemorar – seus 15 anos de história e a nota 5 na avaliação in loco do MEC (Ministério da Educação), conceito máximo concedido pelo órgão a um curso superior. O resultado foi divulgado pela comissão nos últimos dias.

É mais de uma década cumprindo a missão de oferecer uma formação sólida, estruturada na ética e na promoção de saúde e bem-estar. Essa dedicação de professores e coordenação em formar profissionais qualificados para o mercado de trabalho só poderia resultar em uma grande vitória: o reconhecimento do Ministério da Educação pelo trabalho desenvolvido.

Gestores e professores estão muito felizes. Na avaliação do diretor da Unidade, professor Gelson Uecker, esse sucesso comprova a excelência do ensino ofertado, que tem como premissa formar profissionais qualificados e diferenciados para o mercado de trabalho, desenvolvendo, ainda, habilidades técnicas e humanísticas. “Enquanto Universidade, dispomos de atenção especial à vivência prática, o que, sem dúvida, qualifica e distingue nossos alunos no mercado de trabalho”, destaca o diretor.

A coordenadora da graduação, professora Luana Tedesco, afirma que a visita da comissão do Ministério da Educação consolida o trabalho e o compromisso por parte desta Instituição, com a qualidade do ensino e a formação profissional, que incentiva a pesquisa científica e a extensão universitária.

O excelente resultado também está sendo festejado pelos futuros tecnólogos. A estudante Catciane Chiesa Frighetto, do 3º ano, destaca que o conceito 5 serve para avaliar se a Instituição tem total condição de formar novos e bons profissionais e agregar também ao crescimento pessoal. “Estamos orgulhosos. A nota nos mostra a total preocupação da Instituição em nos proporcionar a melhor experiência, com conteúdo e professores especialistas na área em que atuam. A Unipar busca sempre nos atualizar quanto ao que tem de melhor no mercado, para atingirmos posição de sucesso. Uma nota 5 nos coloca como alunos de uma Instituição de excelência, preocupada em somar ao nosso aprendizado e currículo, assim como oferecer o melhor ao mercado”, elogia.

Compromisso e qualidade

Esse resultado reforça a qualidade do curso, que é nota 4 4 (equivalente a muito bom) no quesito Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) e no CPC (Conceito Preliminar do Curso). E comprova, ainda, dados da pesquisa anterior realizada pela Folha de São Paulo, que aponta a Unipar entre as 10 melhores Universidades do Sul do Brasil, entre instituições públicas e privadas, segundo o RUF (Ranking Universitário da Folha).

Diferenciais do curso

Entre os destaques, o curso conta com docentes e alunos comprometidos, matriz curricular moderna e dinâmica e laboratórios especializados, para a prática de técnicas de tratamento facial, corporal, capilar e terapias complementares. Também dispõe de um atualizado Centro de Estética, que permite o atendimento à comunidade e o desenvolvimento de habilidades e técnicas de embelezamento, promoção e manutenção da estética humana como um todo por meio de uma base sólida que une teoria e prática. A Unipar prepara um novo perfil de profissional, que vai muito além do conhecimento informal na área de Estética e Cosmética.

Mercado de Trabalho

A indústria da beleza é a que mais cresce no Brasil. O futuro é ainda mais promissor para quem estiver bem preparado. Neste cenário, o profissional de estética e cosmética atuará em centros de estética, salões de beleza, academias de ginástica, casas de repouso, estâncias hidrominerais e spas. Esse amplo mercado inclui, ainda, consultorias, indústrias de equipamentos, instituições educacionais e de pesquisa, empresas públicas e ONGs vinculadas à estética e cosmética. Outro fator de relevância para o profissional é a publicação da Lei 13.643/2018, que regulamenta o exercício das profissões de Esteticista, que compreende o Esteticista e Cosmetólogo (nível superior) e o técnico em Estética (curso técnico profissionalizante). Essa nova Lei imprime a diferenciação entre competências dos profissionais tecnólogos em Estética e dos técnicos em Estética.