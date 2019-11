Curso de Educação Física reforça conteúdo para Enade

Os acadêmicos do 4º ano do curso de Educação Física – Bacharelado – se preparam para o Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes). As provas ocorreram no domingo (24) e durante todo o ano várias ações foram realizadas com o objetivo de intensificar o conteúdo para a avaliação.

O coordenador do curso, professor Robson Recalcatti, reforça que os professores valorizaram os conceitos específicos e realizaram simulados. “Também trouxemos profissionais de fora da instituição para abordar alguns temas”, salienta.

Como, por exemplo, a palestra realizada no Câmpus II pela professora-doutora Larissa Rosa da Silva, que abordou o Envelhecimento e Exercício Físico. “Na sexta (22) teve o último simulado, além de palestras sobre Pedagogia do Esporte, com o professor doutor em Educação, Felipe Canan, e sobre História da Educação Física”, detalha o coordenador.