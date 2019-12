Cuidado com os criadouros do mosquito Aedes aegypti

Com a chegada das férias é importante que a população mantenha os cuidados necessários com as residências. Esse período de condições climáticas favoráveis à proliferação de Aedes aegypti requer atenção redobrada de cada cidadão. Antes de viajar, verifique se no seu quintal ficaram objetos que possam acumular água e os elimine. Dentro de casa alguns cuidados também são necessários, como a vedação de ralos e vaso sanitário, e, se houver piscina, é necessário deixar alguém responsável para realizar a manutenção. Dessa forma pode-se evitar a proliferação de mosquitos e a transmissão dos vírus da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus.

Cuidados que podem ajudar:

Tampe os tonéis e caixas de água;

Mantenha as calhas sempre limpas;

Deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo;

Mantenha lixeiras bem tampadas;

Deixe ralos limpos e com aplicação de tela;

Limpe semanalmente ou preencha pratos de vasos de plantas com areia;

Limpe com escova ou bucha os potes de água para animais;