CT Paralímpico terá mais de 200 eventos de 17 modalidades

Rio de Janeiro – Em ano de Paralimpíada, o Centre de Treinamento Paraolímpico, em São Paulo, receberá mais de 200 eventos de 17 modalidades em 2020.

Esta é uma previsão inicial, dado que muitos eventos são confirmados no decorrer do ano pelas confederações que atuam no paradesporto. As atividades do CT Paralímpico retornaram nessa semana, na terça-feira (7), e os centros de referências, que reúnem alguns dos brasileiros mais bem colocados no ranking mundial em suas respectivas provas, de atletismo, halterofilismo, natação e tênis de mesa, e a seleção brasileira de rúgbi em cadeira de rodas utilizam as estruturas para treinamentos e avaliações.

A primeira competição desta temporada na casa do movimento paraolímpico será o Campeonato Internacional de Parabadminton, na primeira quinzena de fevereiro, de 7 a 17. Ao todo, são esperadas 300 pessoas. O calendário esportivo contará com disputas importantes para a classificação dos atletas brasileiros para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020.