Criança pode ter sido atacada por Sucuri em Santa Helena

Na última sexta-feira (4), uma criança pode ter sido atacada por uma Sucuri enquanto brincava na água no Balneário Terra das Águas em Santa Helena. A criança apresentava marcas semelhantes a picada de uma cobra Sucuri.

A criança recebeu os primeiros socorros e foi atendida no PAM (Pronto Atendimento Municipal).

Moradores e pescadores da região relataram que as sucuris são avistadas com frequência no entorno do balneário.

O Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu divulgou uma nota nessa segunda-feira (8) sobre o incidente, afirmando que o possível ataque não tem relação com a etapa da Gincana Jovem Lindeiros Ligados à Vida, evento que conta com apoio da Itaipu Binacional, realizado naquela data, naquele local.

Todas as atividades deste projeto ocorreram dentro da normalidade, não tendo sido registrado qualquer incidente com os adolescentes participantes. Ainda, enaltecemos que o programa não prevê a participação de crianças.

Cumpre esclarecer também que naquela ocasião havia vários outros visitantes no local, pois o acesso ao Balneário é aberto ao público em geral, sendo que não era de responsabilidade do Conselho o acompanhamento e atendimento dos demais frequentadores.

Registramos que a Gincana Jovens Lindeiros Ligados à Vida é um programa de combate às drogas, promovido pelo Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, com apoio da Itaipu Binacional, Caixa Econômica Federal e AMASH.

Portanto, a fim de restabelecer a verdade, reiteramos que o evento apoiado pela Itaipu Binacional e promovido pelo Conselho dos Lindeiros não teve qualquer incidente envolvendo criança.

O animal

A cobra Sucuri habita principalmente a beira d’água de rios e igarapés. A espécie é carnívora e se alimenta de peixes, rãs e animais de médio porte como capivaras, antas e veados.

A Sucuri mata suas presas por constrição (esmagando) e algumas vezes pode caçar fora da água e matar animais de estimação, bezerros e galinhas. Pode ser encontrada nas bacias dos principais rios brasileiros, como a do Paraguai, a do Baixo Paraná, incluindo o Pantanal e Tietê.