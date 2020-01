Crescimento, solidez e grandes parcerias marcam o ano da Cresol

A Cresol tem seguido a tendência de crescimento das demais instituições financeiras cooperativas do País e, em 2019, comemorou mais uma vez o melhor ano do Sistema, marco alcançado nos últimos cinco anos. As cooperativas de crédito, juntas, formam a sexta maior instituição financeira do Brasil, e esse crescimento se deve à confiança que os cooperados têm ao aplicar seu dinheiro em uma cooperativa de crédito.

O Sistema Cresol nasceu com o propósito de ajudar produtores rurais e, após muitos anos cumprindo seu papel, a cooperativa construiu uma relação de confiança com a comunidade e ampliou seu portfólio de soluções financeiras para novos públicos, como de empreendedores, startups e empresários. O foco no relacionamento e no atendimento personalizado fez com que a Cresol se tornasse uma das principais cooperativas de crédito do País.

“Hoje a Cresol se firma como um sistema consolidado, sólido, com o desafio de harmonizar as ações que envolvem tecnologia e pessoas. Estamos crescendo 25% ao ano, e isso significa que as cooperativas de crédito são muito mais do que um modelo de negócios. Neste mundo onde as coisas estão em constantes mudanças, o grande aprendizado das cooperativas foi andar junto com as inovações, mas sem perder a essência de estar próxima de quem precisa, por isso hoje o relacionamento é o nosso grande diferencial”, destacou o superintendente da Cresol, Adriano Michelon.

Avanços e parcerias

Em 2019, a Cresol lançou uma nova missão, visão e valores institucionais. Sem perder sua essência, a cooperativa adaptou seu propósito e se transformou em uma cooperativa para todos, com soluções financeiras que atendem e se adaptam às necessidades de seus cooperados. Tudo isso é possível porque a Cresol tem parceiros estratégicos como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, que em 2019 comemorou 20 anos de parceria e lançou, na Sede Nacional da Cresol, as novas linhas de crédito para micros e pequenas empresas e para os caminhoneiros, reforçando a relação e oferecendo ainda mais opções ao sócio.

A Cresol também comemorou a certificação como um excelente lugar para trabalhar e o prêmio por ser uma das melhores empresas para trabalhar no Paraná, concedidos pela Great Place To Work (GPTW). Além disso, em 2019 a Cresol desenvolveu seu sexto Planejamento Estratégico para os próximos cinco anos e deu mais um importante passo na modernização do seu modelo de gestão.

Expansão

Neste ano a Cresol dá continuidade ao seu projeto de expansão, levando uma estrutura moderna e confortável para atendimento ao cooperado, seja em municípios de pequeno ou grande porte. Para 2020 está programada a abertura de mais 40 novas agências de relacionamento e mais de 100 unidades passam por reestruturação para um novo layout e conceito de agência.

25 anos

O novo ano também será de muitas conquistas. A Cresol comemora os 25 anos e projeta uma programação voltada ao aniversário. Para o diretor superintendente da Cresol, Adriano Michelon, 2020 será mais um grande ano para a Cresol, onde todos vão poder comemorar as grandes conquistas do Sistema.

