Crescimento fraco: Projeção do PIB tem nova queda, a maior do ano

Brasília – Os analistas do mercado financeiro reduziram mais uma vez a expectativa para a expansão do PIB (Produto Interno Bruto) em 2019, de 1,95% para 1,71%, conforme o Relatório de Mercado Focus divulgado nessa segunda-feira (22).

Há quatro semanas, a projeção de crescimento era de 2,00%. Para 2020, o mercado financeiro alterou a previsão de alta do PIB de 2,58% para 2,50%. Quatro semanas atrás estava em 2,78%.

A projeção do Banco Central para o crescimento do PIB em 2019 é de 2%, segundo o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de março.

Outro item que teve previsão alterada pelos economistas foi o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de abril de 2019, de 0,45% para 0,55%. Um mês antes, o porcentual projetado estava em 0,39%.

Para maio, a projeção no Focus foi de 0,31% para 0,29% e, para junho, passou de 0,25% para 0,26%. Há um mês, os porcentuais eram de 0,34% e 0,27%, respectivamente.

A inflação prevista para os próximos 12 meses foi de 3,74% para 3,67% – há um mês, estava em 3,96%.

As projeções para a Selic (a taxa básica de juros), no entanto, foram mantidas. A mediana das previsões para a Selic este ano seguiu em 6,50% ao ano, a mesma de um mês atrás. A projeção para a Selic no fim de 2020 também foi mantida, em 7,50% ao ano. Para 2021 e 2022 as projeções continuam em 8,00%.

Menor fôlego

A projeção para a alta da produção industrial de 2019 foi de 2,30% para 1,70%. Há um mês, estava em 2,57%. No caso de 2020, a estimativa de crescimento da produção industrial permaneceu em 3%.