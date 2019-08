Cresce o número de diagnósticos de DSTs em Corbélia

Uma série de ações desenvolvidas pela Vigilância Epidemiológica de Corbéia está levando para dentro das empresas, estabelecimentos comerciais e indústrias do município testes rápidos de DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis), glicemia, aferição de pressão e ainda vacinação.

O projeto teve início em Junho deste ano, e a equipe formada por enfermeiros e técnicos de enfermagem já visitou ao menos quatro empresas, e estabelecimentos público de Corbélia. A Enfermeira do Setor de Vigilância Daiane Palharini Frana, explica que as ações envolvem o diagnóstico de pessoas que dificilmente buscam os postos de saúde para exames rápidos ou de rotina.

O número de diagnósticos, principalmente de DSTs aumentou desde o início das ações. De junho até o fim do mês de julho foram quatro diagnósticos de Sífilis, e um de Hepatite B. O caso de hepatite B foi o primeiro a ser registrado este ano no município.

De acordo com a Secretária Municipal de Saúde, Cleide Terezinha dos Santos Messias os diagnósticos realizados durante esse programa são importantíssimos, visto que trata de doenças sexualmente transmissíveis. “Parece pouco, mas como se trata de doenças infectocontagiosas, através destes casos conseguimos rastrear mais, já que se trata de doenças transmissíveis, e no meio familiar costuma-se encontrar mais” explica.

A primeira ação realizada aconteceu na ACOMAR, em junho. A equipe da Vigilância Epidemiológica foi até a sede da associação para realizar exames de prevenção e vacinação nos trabalhadores. Foram 29 trabalhadores presentes, destes 26 foram vacinados e todos submetidos aos testes rápidos para pesquisa de HIV, Sífilis, Hepatites B e C, além de orientações em saúde.

No dia 08 de julho, foi a vez do Supermercado Boniatti receber os enfermeiros da vigilância epidemiológica. Todos os funcionários realizaram os testes rápidos e puderam colocar em dia as vacinas atrasadas.

Já no dia 10 de julho, os servidores do Centro de Referência em Assistência Social de Corbélia receberam a equipe da vigilância, que realizou o trabalho de aferição de pressão, vacinação e os testes rápidos.

Em comemoração ao Dia do Agricultor, o Moinho Iguaçu realizou um café da manhã especial para os produtores rurais. À convite do moinho, a equipe da vigilância epidemiológica aproveitou o momento para realizar testes rápidos de glicemia e DSTs e aferição de pressão.

De acordo com a Secretária, as ações devem ser intensificadas no comércio local, e as empresas podem buscar a secretaria para parcerias. “Os empresários que sentirem necessidade podem nos procurar para que nossa equipe da vigilância epidemiológica vá até à empresa, e realizem os testes rápidos, aferição de pressão e ainda atualização das vacinas” conclui Cleide.