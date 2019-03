Cresce 35,3% número de empresas abertas

Curitiba – O Paraná registrou a abertura de 4.607 empresas em fevereiro, aumento de 35,3% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram formalizados 3.403 novos negócios no Estado. Estatísticas da Jucepar (Junta Comercial do Paraná) indicam a constituição de 7.910 empresas no acumulado do primeiro bimestre, o que representa um acréscimo de 25,8% ante as 6.284 criadas nos dois primeiros meses de 2018.

Segundo o presidente da Junta, Marcos Sebastião Rigoni de Mello, os dados apontam a continuidade da trajetória de expansão, já que em janeiro foram abertas 3,3 mil empresas no Estado, um crescimento de 14,6% em comparação a janeiro do ano passado. Na avaliação dele, esse desempenho positivo reflete a confiança do empresariado na retomada da economia paranaense em ritmo mais forte que o nacional, respaldada por um ambiente de segurança jurídica.

Rigoni de Mello destaca o ciclo virtuoso desencadeado pelos novos negócios na economia estadual: “A indústria produz, o comércio consome, os prestadores de serviço vão atender estes dois segmentos. Isso é uma cadeia, que está em franco crescimento”, aponta.

O comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios liderou o ranking, presente em 944 das novas empresas, seguido de perto por cabeleireiros, manicure e pedicure (932) e obras de alvenaria (927). Na sequência aparecem promoção de vendas (725), lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares (417) e serviços domésticos (394).

TIPOS

Fev/2018 fev/2019

sociedade empresária 1.448 1.972

empresário 1.285 1.627

Eireli* 625 924

sociedade anônima 29 47

sociedade cooperativa 10 34

*Eireli – Empresa Individual de Responsabilidade Limitada