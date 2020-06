Cras itinerante de Toledo inicia atividades em São Luiz do Oeste e Dez de Maio

Com o objetivo de ampliar o Serviço de Proteção Social Básica no Município de Toledo, a Secretaria de Assistência Social e Proteção à Família (SMAS) acaba de implantar o Centro de Referência de Assistência Social Itinerante (Cras V), por meio do qual será ofertado o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif) de forma descentralizada, nos distritos e comunidades localizadas no interior do município, facilitando, desta forma, o acesso das famílias ao Serviço.

O Cras Itinerante iniciou os atendimentos nesta semana pelos distritos de São Luiz do Oeste (ontem) e Dez de Maio (hoje) e a equipe percorrerá periodicamente todas as comunidades rurais oferecendo ali os mesmos serviços disponibilizados nos demais centros: Paif, Cadastro Único para Programas Sociais, benefícios eventuais, atendimentos técnicos, encaminhamentos e orientações.

Neste momento, em virtude da pandemia de Covid-19, foram realizadas alterações na rotina de trabalho dos Cras e o Itinerante possui um cronograma de trabalho diferenciado (confira o de junho ao fim da matéria), voltado preferencialmente para o benefício eventual de cesta básica. Com o objetivo de evitar aglomerações, os atendimentos são agendados exclusivamente via call center da SMAS: aplicativo de mensagem – (45)99841-7800 e (45) 99152-8010; contato telefônico – (45) 3378-0000.

“A implantação do Cras Itinerante era uma demanda por parte da população, da SMAS e também uma reivindicação por parte do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), considerando a dificuldade de muitas famílias em situação de vulnerabilidade social de se deslocarem até os respectivos centros de referência localizados no perímetro urbano”, observa a coordenadora do Cras Itinerante, Jaqueline Nadir da Silva de Souza.

Programação de junho

As ações do Cras Itinerante no interior acontecerão nas sedes administrativas ou demais equipamentos públicos de que a comunidade disponha, sendo esta uma articulação intersetorial necessária para o efetivo atendimento às demandas da população:

17/6 – Quarta-feira – Manhã – UBS Bom Princípio

18 e 19/6 – Quinta e sexta-feira – 9h às 13h – Associação de Moradores Novo Sarandi

22/6 – Segunda-feira – 9h às 13h – Sede Administrativa Vila Nova

23/6 – Terça-feira – Manhã – UBS Concórdia do Oeste

24/6 – Quarta-feira – Manhã – Escola de Ouro Preto

25/6 – Quinta-feira – Manhã – UBS Boa Vista

29/6 – Segunda-feira – Atendimentos no Florir Toledo