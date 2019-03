CPRA inicia curso Homeopatia na Agroecologia 2019

O Centro Paranaense de Referência em Agroecologia promove, nesta quarta-feira (13) e quinta-feira (14), o primeiro módulo do curso de Homeopatia na Agroecologia 2019. Em sua quarta edição, o curso é resultado de uma parceria com o Emater (Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural) e a AOPA (Associação para o Desenvolvimento da Agroecologia).

A iniciativa foi idealizada a partir da demanda de agricultores orgânicos junto a AOPA para o tratamento de problemas sanitários existentes nas propriedades. O tem como objetivos suprir essa necessidade e capacitar dos participantes a entender e utilizar a homeopatia como uma ferramenta para melhorar os aspectos sanitários dos animais, vegetais e do ambiente.

Evandro Richter, um dos coordenadores do curso, destaca essa procura intensa por outras formas de enxergar a propriedade diferente do convencional. “A cada edição temos mais inscritos e, além disso, o nível de afinação com o assunto é ainda maior. Cada aluno adquire amadurecimento de conhecimento e de aplicação de conceitos ligados à homeopatia no decorrer do curso”, comenta.

MÓDULO 1 – Neste primeiro encontro, o grupo participará de uma introdução à homeopatia, passando pelos seguintes assuntos: história da Homeopatia; arte e filosofia homeopática; força vital; introdução ao Organon; princípios da homeopatia; e estudo de matéria médica – pulsatilla, nux vômica.

O responsável pela ministração das aulas será Alexandre Mendonça. O médico veterinário vem do Rio Grande do Sul para compartilhar sua experiência de mais de 20 anos com a ciência homeopática.

PROGRAMAÇÃO – Os temas serão divididos em nove módulos, com encontros mensais em dois dias seguidos e carga horária total de 176 horas presenciais. A maior parte dos módulos acontecerá nas primeiras quartas e quintas de cada mês, com algumas exceções devido à agenda de algum professor.

Aos interessados que não conseguiram vaga no curso e organização informa que no final do ano (dia 7 de novembro), será realizado o encerramento da turma. Neste dia, o encontro será aberto ao público e contará com palestras de diversos profissionais de todo o Brasil atuantes na área da homeopatia. O seminário será gratuito.

SERVIÇO:

Data: quarta e quinta-feira (13 e 14)

Horário: 8h30 18h

Local – auditório do CPRA

Endereço – Estrada da Graciosa, 6960 – Pinhais (antigo Parque Castelo Branco)