CPI do BNDES aprova relatório final e pede indiciamento de mais de 50 pessoas

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou contratos internacionais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou nesta terça-feira (22) o relatório final com o pedido de indiciamento de mais de 50 pessoas, entre elas os ex-ministros Guido Mantega e Antonio Palocci, o ex-presidente do banco Luciano Coutinho, diversos ex-diretores da instituição e empresários beneficiados com recursos do BNDES.

O relatório final, do deputado Altineu Côrtes (PL-RJ), afirma que foram desviados bilhões de reais dos cofres do banco estatal para beneficiar empresas brasileiras prestadoras de serviços em outros países, no período dos governos Lula e Dilma, de 2003 a 2015, especialmente a Odebrecht e a JBS, sem especificar uma quantia exata dos recursos desviados.

A CPI pede a devolução desses recursos, a anulação das delações premiadas no âmbito da operação Lava Jato dos irmãos Joesley e Wesley Batista, da JBS; e de Emílio e Marcelo Odebrecht, da Odebrecht; e exige maior transparência do banco estatal.

O texto inicial previa o indiciamento dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, mas os seus nomes foram retirados do relatório, juntamente com outras dez pessoas, em acordo com os deputados do PT e da oposição, o que permitiu a aprovação do texto. Votos em separado tentaram colocar de volta esses nomes, mas foram rejeitados.

Com informações da Agência Câmara