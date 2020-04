Covid: Cascavel vê redução de casos por distanciamento

Com o maior número de casos de covid-19 no oeste, com 59 confirmações, Cascavel ficou 24 horas sem novos casos. Embora lembre do atraso na liberação dos exames, mas como recebeu alguns negativos, o secretário de Saúde, Thiago Stefanello, acredita que o fato possa ser reflexo do isolamento social adotado desde 20 de março. “Além da demora e dos negativos, os números desta semana parecem que serão reduzidos devido à ações de distanciamento adotada nos últimos 15 dias. Uma vez que tudo o que acontece numa semana é reflexo dos 15 dias anteriores a ela”, explica Thiago.

Mortes

A má notícia fica pela confirmação da terceira morte causada pela doença na região: um homem de 52 anos, morador de Guaíra. As outras duas mortes foram registradas em Cascavel.

Outras duas mortes são investigadas. A mais recente é de uma mulher de 71 anos de Santa Tereza do Oeste. De acordo com a Secretaria de Saúde do Município, a paciente morreu por volta das 15h dessa terça (14) no Pronto-Atendimento Municipal. Ela era hipertensa e possuía problemas respiratórios. A cidade não tem caso de covid-19 confirmado. O outro óbito é investigado em Medianeira.

Servidores afastados

Dentre as medidas tomadas pela Prefeitura de Cascavel para o enfrentamento do novo coronavírus, foi a contratação de um hotel para os servidores da saúde. A intenção é oferecer a aos servidores que apresentarem algum sintoma gripal a hospedagem para evitar o contato com os familiares durante o exercício da carga horária semanal.

O contrato da Secretaria de Saúde e a prefeitura com o hotel prevê o fornecimento do quarto com três refeições diárias e tem valor de R$ 477 mil.

Conforme o secretário Thiago Stefanello, os servidores já podem solicitar a hospedagem temporária. As vagas são apenas a profissionais que apresentarem sintomas a partir de agora, uma vez que os anteriores já tiveram contato com familiares.

Atualmente, a secretaria tem 281 servidores afastados: 160 estão afastados porque são doentes crônicos; 58 por terem mais de 60 anos; 57 foram afastados porque apresentaram sintomas respiratórios e outros seis afastados com confirmação da covid-19.