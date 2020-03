Covid-19: Terminal Rodoviário de Cascavel continua aberto, porém já registra queda de 50% no movimento

O Terminal Rodoviário de Cascavel Helenise Tolentino não fechará as portas, pelo menos nos próximos dias. A decisão acabou de ser tomada pelo liquidante da Cettrans, Vander Piaia, junto com a equipe que administra o terminal e gerencia o Transporte na Cettrans/Transitar, após uma longa e séria reunião com a Cotema – empresa que administra o TRC – e com representantes de bares, restaurantes, comércio e empresas que operam na rodoviária.

O encontro discutiu medidas de prevenção ao coronavírus, avaliou o movimento dos últimos dias e chegou a descartar a possibilidade de se fechar completamente as portas do TRC para impedir o trânsito de passageiros, contudo, verificou-se que já existe uma tendência natural de redução de pessoas em circulação. De uma movimentação de mais de 11 mil embarques na semana passada, na terça-feira (17) o número de pessoas que passaram pelo TRC já caiu para 5.500 e, ontem (18), baixou para 4.700, com tendência de decréscimo contínuo.

Algumas empresas que fazem o transporte interestadual apresentaram relatórios com queda de 60% nas vendas nos últimos dias; as que atuam na região, já reduziram pela metade a procura. O comércio dentro da rodoviária já caiu mais de 50% e os proprietários estão preocupados em proteger os trabalhadores. Muitos já irão fechar as portas voluntariamente por precaução.

“Ouvimos todos os lados. Todos estão muito abertos e conscientes de que qualquer ação será bem-vinda, mas também preocupados com a segurança do TRC. Sabemos que qualquer decisão que tomarmos pode também mudar dentro de horas ou dias, mas neste momento decidimos não fechar totalmente o terminal para também evitar impedir o funcionamento das indústrias, uma vez que temos linhas metropolitanas que dependem do desembarque aqui, que acabariam fazendo outros trajetos, o que seria também desaconselhável”, explica Piaia.

Prevenção

As ações de precaução e de prevenção ao Covid-19, no entanto, estão sendo intensificadas e em permanente reavaliação junto com o COE. A Cettrans/Transitar solicitou reforço da Vigilância Epidemiológica no sentido de orientar os passageiros que transitam pela rodoviária, pois nem todos demonstram que entenderam o protocolo de prevenção e seriedade do problema.

A Cotema e fiscais também irão orientar para evitar aglomeração de pessoas, cumprimentos, contato físico e venda de passagens próximas dentro dos veículos. A higienização do TRC também foi reforçada e há dias disponibilizado álcool gel nas plataformas de embarque e nas principais portas de entrada.

Novas determinações estão em análise

O Município, por meio da Procuradoria Jurídica, está estudando novas medidas que serão editadas nas próximas horas em Decreto Municipal que contemplarão, inclusive, novas ações para quem utiliza o transporte coletivo urbano em Cascavel, no qual ainda encontra-se dificuldade de conter aglomeração de pessoas e evitar principalmente o número de pessoas idosas em circulação. No geral, a queda do movimento no transporte coletivo urbano foi de 39% em uma semana.

A Cettrans/Transitar reforça a orientação para que os idosos evitem locais aglomerados, sair para fazer compras e utilizar o transporte rodoviário, fazer viagens, e usar o transporte urbano, tudo para preservar a saúde deles próprios. “Familiares devem auxiliar os idosos, utilizando meios alternativos e levando até eles remédios ou alimentos, para que eles não precisem sair de casa”, orienta Vander.

Aeroporto

O Aeroporto Municipal também continua aberto para atender a demanda das companhias aéreas, que já estão com restrições interestaduais. A queda no movimento na última semana já chega a 65,99%,

A equipe de endemias passará a realizar entrevistas com todos os passageiros que desembarcarem no local para atender o decreto municipal.

“Não tomamos nenhuma atitude mais drástica no aeroporto porque estamos percebendo que as próprias companhias aéreas estão naturalmente cancelando voos e reduzindo a demanda, o que reduzirá o fluxo espontaneamente”.