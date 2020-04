Covid-19: pessoas entre 40 e 49 anos são maioria dos casos em Cascavel

As pessoas com idade entre 40 e 49 anos são maioria dos infectados pela covid-19 em Cascavel. A informação foi divulgada pela Secretaria de Saúde no boletim desta terça-feira (28), que também aponta 79 casos positivos para o novo coronavírus.

Conforme o boletim, dos casos confirmados, 20 pessoas têm idade entre 40 e 49 anos. Na sequência, 14 doentes têm idade entre 60 e 69 anos, 13 pacientes com idade entre 20 e 29 anos, 12 de 30 a 39 anos, 9 de 50 a 59 anos, 9 com idade entre 70 e 79 anos e dois com idade de 10 a 19 anos.

Sobre os casos positivos, 75 casos positivos foram diagnosticados com exame laboratorial, dois com teste rápido e dois com teste clínico-epidemiológico. Seis pacientes aguardam resultado dos exames.

Estão sendo monitoradas 176 pacientes com sintomas. 260 já foram descartados por exame e 36 por teste rápido. 3.660 pacientes foram liberados do isolamento domiciliar.

Dos casos positivos, três estão internados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Clique aqui e confira o boletim completo atualizado.