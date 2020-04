Covid-19: Paraná chega a 550 casos confirmados, 17 óbitos e mais de cinco mil descartados

O boletim diário do coronavírus divulgado pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) confirma mais dois óbitos pela doença nesta quarta-feira (8), 39 novos casos e 341 descartados. Agora o Paraná soma 17 mortes, 550 casos confirmados e 5.303 descartados.

Os óbitos referem-se a um homem de 63 anos de Paranaguá que estava internado desde o dia 31/03 no Hospital Regional do Litoral, possuía comorbidades, sendo confirmado para covid-19 no sábado (4); e um homem de 56 anos de Campo Mourão que estava internado em um hospital da região desde quinta-feira (2), tendo a confirmação da doença no último domingo (5). Ambos vieram a óbito nesta quarta-feira (8).

A Sesa também divulgou a confirmação de 39 novos casos nos municípios de Cascavel (1), Curitiba (12), Toledo (1), Londrina (5), Cambe (1), Arapongas (1), Araruna (1), Rio Negro (1), Mandirituba (1), Quatro Barras (1), Rio Branco do Sul (1), Campo Largo (1), Piraquara (1), Fazenda Rio Grande (2), Ivaiporã (1), São João do Ivaí (1), Paranaguá (1), Bandeirantes (1), Maringá (2), além de pacientes que residem fora do Estado em Mafra (1), Barra do Turvo (1) e Campinas (1), eles foram diagnosticados e atendidos no Paraná.

DADOS – O Paraná tem atualmente 550 casos confirmados – destes, 17 óbitos –, 5.303 descartados, 333 em investigação. Dentre as confirmações, 11 pacientes não residem no Estado.

100 pacientes estão internados, 59 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 41 em leitos clínicos.

106 pessoas – exceto dados do município de Curitiba – já foram liberadas do tratamento.

