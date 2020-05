Covid-19: Oeste registra 87 casos e 4 mortes em três dias

Cascavel – O novo coronavírus vem se espalhando pela região oeste do Paraná de forma acelerada e diversos municípios pequenos registram os primeiros casos da covid-19, enquanto outros aumentam significativamente o número de infectados. Desde a última sexta-feira (22) até ontem (25), foram confirmados 87 novos registros na região, que passou de 485 para 572 casos positivos. As mortes também tiveram acréscimo: foram quatro óbitos, passando para 15 o total de pessoas que perderam a vida em decorrência da doença.

Os óbitos registrados no fim de semana foram em: Cascavel (1), que passou a contabilizar sete mortes; Foz do Iguaçu (1), que agora soma três óbitos por covid-19; uma morte em Braganey e outra em Jesuítas. Completam a tabela os três óbitos de Guaíra.

No Paraná, de acordo com a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), foram confirmados 156 óbitos, além da morte de quatro pessoas que não residiam no Estado. O boletim estadual não trouxe os óbitos recentes de Foz do Iguaçu e Cascavel, registrados no fim de semana.

Infectados

No oeste, a cidade que continua com maior registro de infectados é Cascavel, que nas últimas 48 horas confirmou mais 31 casos e soma 281. Foz do Iguaçu subi upara 102 registros positivos, e em terceiro estão Assis Chateaubriand, com 24 confirmações.

Os municípios pequenos vêm registrando rápido aumento nos casos. Anahy, por exemplo, passou de um registro para quatro do dia 22 ao dia 25, e Santa Tereza do Oeste, que já tem oito positivos.

No Estado são 3.331 casos da doença, em 218 municípios. O número de recuperados chega a 1.748 pacientes.

Mortes em investigação

Existe ainda em investigação a morte de um paciente de Cascavel e de uma moradora de Toledo, que faleceram no fim de semana na Ala Covid-19 do Hospital Bom Jesus, em Toledo.

Quasetionada sobre a regulação de pacientes de Cascavel para o município vizinho, a Sesa informou que o processo da regulação dos pacientes com suspeita de covid-19 é normal, ou seja, acontece da mesma forma como a regulação de outros casos. A locação do paciente obedece à gravidade do quadro clínico definido pelo regulador e na hora da internação se verifica onde tem maior número de vagas disponível para não sobrecarregar um ou outro serviço.

Brasil passa de 23 mil mortes

De acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Saúde na noite de segunda-feira (25), o número de óbitos decorrentes do coronavírus no Brasil chegou a 23.473, com registro de 807 mortes em 24 horas. Nem todos os óbitos aconteceram nesse período, que registra apenas a confirmação.

Os casos confirmados da doença subiram para 374.898, com adição de 11.687 casos nas últimas 24 horas.

O Brasil é o segundo país no mundo mais afetado pela covid-19 em números absolutos, de acordo com o ranking da Universidade Johns Hopkins, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. No mundo, 5,4 milhões de pessoas já contraíram o novo coronavírus e mais de 344 mil morreram.

