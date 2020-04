Covid-19: minicursos para apenados por crimes de trânsito são adiados por tempo indeterminado

Realizado tradicionalmente a cada segunda terça-feira de cada mês, o minicurso para apenados por crimes de trânsito “Mudando atitudes, preservando vidas” também precisou ser repensado, devido às restrições impostas pelo decreto municipal que adota medidas de proteção à população e enfrentamento da Covid-19.

Diante disso, a turma que seria agendada para a noite de hoje (14) será reagendada para data oportuna, pós este período de distanciamento social.

Em média, mensalmente são de 25 a 30 participantes do curso, que é realizado em conjunto pela equipe de Educação de Trânsito da Cettrans/Transitar, com o Cotrans/PVT (Programa Vida no Trânsito) do Município, o Patronato Penitenciário de Cascavel e o Ministério Público Estadual.

As palestras realizadas na Escolinha de Trânsito Pedrinho e Rafa têm cerca de 3h/a de duração e visam à ressocialização do cidadão que cometeu crime de trânsito, encerrando uma etapa de cumprimento de pena que inclui serviços comunitários de atendimento a vítimas de trânsito no Hospital Universitário, além de pagamento de cestas básicas.