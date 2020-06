O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop) comunica que mais dois pacientes tiveram o exame positivo para Sars-Cov-2. Os dois pacientes são de Cascavel e continuam internados na Ala Covid-19, sendo uma mulher de 49 anos, admitida no dia 31/05 e uma mulher, de 47 anos, também admitida no dia 31/05 na unidade.

Confira o boletim desta quinta-feira