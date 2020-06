COVID-19: Confirmado o 20° óbito de residente em Cascavel

A Prefeitura de Cascavel acaba de confirmar mais uma vítima fatal da covid-19. Trata-se de uma mulher de 73 anos. Os sintomas começaram no dia 4 de junho. Ela foi internada em hospital privado em Cascavel no dia 10. O resultado do exame confirmando o novo coronavírus saiu no dia 12 pelo Lacen.

A paciente apresentava comorbidades associadas como doença cardiovascular crônica e diabetes melitus. O óbito foi confirmado na noite desta segunda-feira (15).

Essa é a quarta morte confirmada nesta segunda em Cascavel.