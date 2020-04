Covid-19: confira detalhes dos casos confirmados em Cascavel

A Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel divulgou, neste sábado (4), dados da análise e monitoramento dos casos confirmados de covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus e que já fez uma vítima fatal na cidade, o que deixa a taxa de letalidade no município em 4%.

Dos 25 casos confirmados (13 homens e 12 mulheres), dez têm histórico de viagem e 15 de transmissão comunitária na cidade. A maioria dos infectados mora no centro da cidade: sete casos (28%). Em segundo lugar vem o Country e a Região do Lago, com quatro casos (16%) cada. Pacaembu tem três (12%), São Cristóvão e Parque São Paulo têm dois (8%) cada, enquanto Universitário, Santa Cruz e Coqueiral têm um caso cada.

Dos 25 infectados, 15 tiveram o resultado do exame confirmado pelo Laboratório Central do Estado, enquanto 10 casos foram testados em laboratório privado.

Em relação à idade dos doentes, a maioria dos infectados têm menos de 50 anos. São seis casos em pessoas de 40 a 49 anos, cinco de 30 a 39 anos e quatro de 20 a 29. Já a maior concentração de casos está na faixa etária de 60 a 69 anos: sete casos. De 50 a 59 são dois e de 70 a 79 um.

Linha do tempo

A linha do tempo da covid-19 em Cascavel tem início no dia 23 de março, com o registro do primeiro caso confirmado na cidade. Uma semana depois, no dia 30, foi registrado o primeiro óbito causado pela doença na cidade e ontem (3/4) foi registrado o maior número de casos confirmados no município: 9. No Brasil, o primeiro caso confirmado foi em 26 de fevereiro, data em o COE (Centro de Operações Emergenciais) foi criado em Cascavel. No Paraná o primeiro caso foi confirmado no dia 16 de março, quatro dias antes do primeiro óbito registrado no Brasil por causa da nova doença.

No Brasil, mortalidade

é maior em cardiopatas

No Brasil, pessoas com idade acima de 60 anos e com histórico de doenças no coração são a maioria nos dados referentes aos óbitos causados pela covid-19. São 155 mortes nesse grupo de pessoas – e nove em cardiopatas com idade inferior a 60 anos. Em segundo lugar nessa estatística está o grupo de pessoas com mais de 60 anos e diabéticas, com 101 mortes – e 13 em diabéticos com menos de 60 anos.

Análise de dados e monitoramento