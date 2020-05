Covid-19. Céu Azul confirma 6º caso positivo 

Faltando dois dias para completar um mês da confirmação dos primeiros casos registrados da Covid-19 em Céu Azul, o exame testando positivo para a Covid-19 do sexto caso, chegou nesta sexta-feira (22), via sistema, do IBMP – Instituto de Biologia Molecular do Paraná.

O caso passou a ser investigado assim que o paciente chegou na cidade e a coleta de swab para exame foi feita na terça-feira (19). O paciente, de 59 anos, veio do Mato Grosso – onde reside – para visitar a família em Céu Azul e buscar tratamento médico para outra patologia. Segundo relatos, ele teve contato, na cidade de origem, com pessoa infectado pelo vírus. Assim que o paciente começou a apresentar os sintomas da doença, a família foi isolada do convívio comunitário. Ele chegou a ser hospitalizado em Céu Azul mas foi transferido, em estado estável, para o Hospital Bom Jesus de Toledo (referência no tratamento da Covid-19), na tarde desta sexta-feira (22). Outros casos suspeitos são investigados O paciente acometido pelo coronavírus, fez a viagem à Céu Azul acompanhado de mais 3 pessoas. Além deles, outras 5, ligados à mesma família, também estão sob investigação. As idades variam entre 8 e 83 anos (mãe do acometido). Obedecendo o protocolo de enfrentamento ao coronavírus, que busca reduzir o contágio comunitário, todos encontram-se em isolamento domiciliar. Quatro deles apresentam sintomas e o demais encontram-se assintomáticos. Fora os casos ligados a família do paciente positivado, existe ainda um outro caso sob investigação. Trata-se de uma mulher, 53 anos, em tratamento de outros problemas pulmonares, que teve a solicitação de teste para a Civid-19 feita pelo do médico. Com isso, Céu Azul tem hoje o sexto caso confirmado da Covid-19 e outros 9 casos sob investigação. Relaxamento Depois do alvoroço causado pelos primeiros casos confirmados da doença na cidade e com o descarte de vários casos suspeitos (que foram comemorados), a população de Céu Azul relaxou com os cuidados. Existem inúmeros relatos, de comerciantes, que pessoas insistem em adentrarem nos estabelecimentos sem o uso de máscara, hoje obrigatório por Lei. O vírus existe e está entre nós. Portanto, todo o cuidado é pouco.