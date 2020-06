Covid-19: Cascavel chega a nível de “risco muito alto” e recomendação é para que apenas serviços essenciais funcionem

O COE (Comitê de Operações de Emergência) de Cascavel decidiu oficiar o órgão similar estadual para que se manifeste sobre informações de que o Estado pretende determinar algumas medidas restritivas para a região. Essa informação foi repassada pelo secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, durante vídeoconferência e em entrevistas a veículos de comunicação.

Na tarde desta quarta-feira (24), o COE se reuniu na Prefeitura de Cascavel para discutir a situação da pandemia em Cascavel. “A nossa deliberação é nesse sentido, para que o COE estadual se manifeste,[diga] quais são essas restrições, quais são essas deliberações, e quando tivermos tudo isso em mãos o prefeito analisará e poderá tomar decisões. Até o momento não há nenhuma alteração no decreto e permanecem vigentes as cláusulas que já estão no decreto”, disse o secretário de Saúde de Cascavel, Thiago Stefanello.

Além da preocupação com a ocupação de leitos para Covid – o Hospital de Retaguarda estava na tarde de hoje com os 10 leitos de UTI e 28 de enfermaria ocupados -, outra questão que está tirando o sono das autoridades sanitárias é o desabastecimento de medicamentos e insumos usados na entubação de pacientes.

“Os hospitais estão na iminência de não ter mais sedativos para poder trabalhar e fazer a entubação dos pacientes. Então isso é uma grande preocupação. Agora é hora de aguardar as recomendações do COE estadual e da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) e aí fazer as análises necessárias”, afirma o secretário.

Matriz de risco

Com risco muito alto, a recomendação do COE que será encaminhada ao prefeito Leonaldo Paranhos nesta quinta-feira (25) é para que sejam tomadas medidas mais rígidas, inclusive com o fechamento de todas as atividades consideradas não essenciais.

“O COE trabalha em cima de uma matriz de risco, essa matriz de risco aponta hoje que Cascavel encontra-se num risco muito alto e dentro de suas matrizes isso indica que deverá funcionar apenas os serviços essenciais. Então essa é uma recomendação do COE que será encaminhada ao Executivo”, diz Stefanello.