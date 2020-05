Covid-19. Boa Vista da Aparecida registra segundo caso positivo

A Secretaria de Saúde do município de Boa Vista da Aparecida confirmou o segundo caso do novo Coronavírus; a confirmação veio através de exame laboratorial emitido pelo LACEN – Laboratório Central do Estado.

A amostra coletada para o exame aconteceu no dia 19 de maio, e o resultado chegou na noite de quinta-feira (21) e foi divulgado por meio de nota informativa na manhã desta sexta-feira (22).

Trata-se de uma senhora de 80 anos que teve histórico de contato com um viajante de Manaus; a capital amazonense é considerada área endêmica da doença, e por lá fora anotadas centenas de mortes em decorrência da COVID19.

A paciente está recebendo acompanhamento pelos profissionais da Secretaria de Saúde do município e não está internada.