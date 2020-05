Covid-19. 186 pessoas continuam em monitaramento em Medianeira

Boletim divulgado pelo Secretaria de Saúde de Medianeira neste sábado (23), mostra que 186 pessoas estem monitoramento domiciliar, destas 03 apresentam sintomas e estão sendo tratadas como casos suspeitos. Dos 19 casos confirmados da Covid-19 em Medianeira, 14 já cumpriram o isolamento domiciliar, estão assintomáticos e recuperados, 03 estão em isolamento domiciliar, 02 pacientes estão na Uti.

Dos casos suspeitos, 76 foram descartados e 557 pessoas receberam alta do monitoramento, pois não apresentaram sintomas após o período de monitoramento domiciliar.

Todos os casos estão sendo monitorados pela equipe de saúde.

É importante ressaltar que pessoas que voltaram de viagens de locais com casos positivos da doença ou tiveram contato com pessoas infectadas, mesmo não apresentando sintomas da doença precisam ficar em isolamento domiciliar e devem avisar a Secretaria de Saúde através dos telefones: 3264-8690 ou 98821-4711. Estes telefones estão também disponíveis para todas as pessoas que apresentarem sintomas de gripe, para entrarem em contato e ter a devida orientação.

A Secretaria de Saúde informará por meio de boletins a situação do Covid-19, assim como o surgimento ou descarte de casos, após investigação epidemiológica.