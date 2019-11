O TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) assinou esta semana (6) acordo de cooperação técnica com a CGU (Controladoria-Geral da União). Com isso, os dois órgãos passarão a agir de maneira coordenada em ações de fiscalização e auditoria, com a troca de informações e bases de dados, além de comunicação permanente sobre eventuais indícios de irregularidade ou improbidade administrativa.

Cinco anos

O acordo terá vigência de 60 meses e não implicará custos adicionais para as duas instituições. Será desenvolvido a partir de um plano de trabalho cujos principais objetivos são desenvolver projetos e ações que possam contribuir para a prevenção e o combate à corrupção, a promoção da transparência da ética pública, o fomento do controle social e o fortalecimento da gestão pública.