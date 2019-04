Coronel do Exército traz experiência internacional para Segurança de Itaipu

Foz do Iguaçu – Adido militar do Brasil na Espanha e no Marrocos, em 2015 e 2016, o coronel do Exército Alfredo Santos Taranto assumiu esta semana a Superintendência de Segurança Empresarial da Itaipu Binacional. O oficial também foi assistente do general brasileiro que comandou as tropas estrangeiras (Force Commander) na Minustah (Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti), em 2005 e 2006.

O diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, e o diretor administrativo, João Pereira dos Santos, participaram da apresentação aos gestores da área. Silva e Luna disse que a experiência e o olhar externo trazido pelo novo superintendente vai ajudar a empresa a identificar qualidades e também necessidades de mudança. “Porque mudar é condição natural da vida. No caso da segurança, essa mudança tem que acontecer antes da necessidade.”

Na Itaipu, o superintendente vai comandar uma área que nasceu praticamente com a usina, em outubro de 1974 – na época, como Assessoria de Segurança Física. Hoje, a Segurança Empresarial (margem brasileira) tem 154 empregados do quadro próprio, com dois departamentos e quatro divisões. A missão é “prover a segurança das pessoas e garantir a integridade física das instalações, bem como do processo de geração de energia elétrica na Itaipu Binacional”.

Alfredo Taranto salientou que o diálogo é uma das suas principais características e que as portas da superintendência estarão sempre abertas, a todos os setores da empresa. Ele acrescentou que, no começo do trabalho, pretende ouvir muito e falar pouco.